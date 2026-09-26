ХК «Сочи» проиграл «Северстали»

Хоккейный клуб «Сочи» в Череповце уступил местной «Северстали» в рамках 8-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Первый период прошел с игровым перевесом хозяев. Хоккеисты «Северстали» действовали активнее и острее, перебросав «Сочи» в створ ворот — 11:7. Оппоненты лишь по разу нарушили правила, подарив зрителям короткие отрезки игры в большинстве.

Во второй двадцатиминутке команды добавили оборотов в атаке. На 25-й минуте канадский защитник «Северстали» Томас Грегуар отправил шайбу в ворота Петра Андреянова. Ответ «леопардов» последовал через минуту, когда Дмитрий Кагарлицкий снабдил голевой передачей Тимура Ахиярова — 1:1. Однако в одной из ответных атак Илья Иванцов снова вывел «Северсталь» вперед. В конце третьего отрезка хозяева поставили точку в матче усилиями Дениса Яна. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 1:3.

После восьми матчей южане занимают 11-е место в Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Андрея Миронова сыграют 28 сентября в Санкт-Петербурге против «Шанхайских Драконов».

Евгений Леонтьев