«Ак Барс» проиграл «Металлургу» и опустился на третье место Востока КХЛ

Казанский «Ак Барс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ в Магнитогорске проиграл «Металлургу» со счетом 1:2 и опустился на третье место в Восточной конференции. Это второе поражение команды Анвара Гатиятулина от «Магнитки» в нынешнем сезоне.

Казанцы открыли счет на 18-й минуте: выход один на один реализовал Кирилл Семенов, для которого это очко стало девятым в сезоне. На 45-й минуте Артем Минулин сравнял счет, а спустя три минуты Даниил Вовченко вывел хозяев вперед.

После девяти матчей у «Ак Барса» 13 очков, «Металлург» с 15 очками вернулся на первое место Востока. Следующую игру казанцы проведут дома 30 сентября против «Барыса».

Анар Зейналов