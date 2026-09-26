С начала года мошенники похитили у жителей Кировской области 996,2 млн рублей

С начала 2026 года жертвами дистанционных хищений стали 2,7 тыс. жителей Кировской области, мошенники похитили у них 996,2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

За последнюю неделю число пострадавших выросло на 38, сумма ущерба — на 10,3 млн руб.

Как отметили в ведомстве, злоумышленники представлялись сотрудниками прокуратуры, ФСБ, налоговой службы, Центробанка, портала «Госуслуги», почты, «Энергосбыта», управляющих компаний и коммунальных служб. Для связи они используют не только телефонию, но и мессенджеры.

Прокуратура Кировской области направила в суды 795 исков о взыскании денег с владельцев счетов («дропперов») и 63 иска о признании недействительными кредитных договоров, которые потерпевшие заключили под влиянием обмана.

Анар Зейналов