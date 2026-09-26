Избирком Кировской области зарегистрировал депутатов Госдумы

Избирательная комиссия Кировской области зарегистрировала Бориса Веснина и Андрея Березина (оба «Единая Россия») депутатами Госдумы IX созыва, избранными по одномандатным округам, и выдала им удостоверения. Об этом сообщила пресс-служба избиркома.

Господин Веснин избран по Кировскому одномандатному избирательному округу №106, господин Березин — по Кирово-Чепецкому одномандатному округу №107.

Кроме того, комиссия установила общие результаты выборов депутатов Законодательного собрания Кировской области восьмого созыва: в региональный парламент избраны 44 депутата — 15 по единому избирательному округу и 29 по одномандатным округам.

Анар Зейналов