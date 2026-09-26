Главные новости за 26 сентября. Кавказ

Администрация Ставрополя приняла постановление об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок №53 «бульвар Зелёная Роща — Т/ц "Метро"». Документ опубликовали на портале правовой информации.

Вражеские беспилотники в ночь на 26 сентября атаковали промзону Невинномысска. Над городом работали ПВО. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.

Врио главы Республики Дагестан Федор Щукин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский подписали соглашение о взаимодействии. Как сообщило республиканское министерство экономического развития, документ предусматривает совместную работу по защите конкуренции, развитию конкурентной среды и поддержке малого и среднего бизнеса.

В Кабардино-Балкарской Республике началась кампания по севу озимых культур. Сейчас засеяно более 2 тыс. га озимых рапса, ячменя и пшеницы, сообщает министерство сельского хозяйства КБР.