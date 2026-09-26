Главные новости за 26 сентября. Ростов-на-Дону и область

Дмитрий Кириченко стал главным тренером ростовского футбольного клуба.

В Азове в районе домов, поврежденных во время ночной атаки дронов, ввели режим ЧС. Жильцов эвакуировали. Сейчас они находятся в ПВД или у родственников. Пострадавших госпитализировали. В городе развернуты штабы по приему заявлений на оказание материальной помощи.

Риск остановки маслоперерабатывающих предприятий Ростовской области в связи с возможными трудностями вывоза подсолнечного шрота на экспорт станет предметом отдельной проработки. Соответствующее поручение дал первый заместитель губернатора региона Алексей Господарев на заседании экспортного совета.

Пять человек в Таганроге и Азове оказались ранены после ночной атаки дронов. Один из пострадавших — ребенок. Всех пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Власти Ростовской области оказались до конца сентября разработать альтернативные маршруты поставок экспортной промышленной продукции за рубеж. Как сообщил на заседании экспортного совета заместитель министра промышленности и энергетики области Владимир Бартеньев, необходимость в разработке новых логистических схем возникла в связи с тем, что более 85% экспортных поставок промышленных товаров региона приходится на речной и морской транспорт, судоходство по которому приостановлено.