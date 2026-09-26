СК Дагестана проводит проверку по факту невыплаты зарплаты педагогам в Каспийске

Следственный отдел по городу Каспийску СУ СК России по Республике Дагестан проводит процессуальную проверку по факту возможного нарушения трудовых прав работников одного из образовательных учреждений города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом послужила публикация в социальных сетях о невыплате заработной платы педагогам и стипендий обучающимся на протяжении нескольких месяцев. В рамках проверки устанавливаются причины и период образования задолженности, количество работников, перед которыми имеются обязательства, а также размер возможной задолженности.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Мария Хоперская