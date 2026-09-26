В Ростове вывезли около 140 тонн отходов в ходе первого осеннего субботника

В Ростове-на-Дону состоялся первый субботник в рамках осеннего Месячника чистоты. В мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек и 130 организаций, было задействовано 60 единиц коммунальной техники, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скрябин Фото: Александр Скрябин

В ходе работ выполнили снос и обрезку 51 сухостойного и аварийно-опасного дерева, вывезли около 140 тонн отходов. Участники также очистили от мусора 80 тыс. кв. м территории, от объявлений очистили более 200 фасадов зданий, сооружений, остановочных комплексов и опор освещения.

Следующий субботник запланирован на 3 октября.

Мария Хоперская