В Ростове вывезли около 140 тонн отходов в ходе первого осеннего субботника
В Ростове-на-Дону состоялся первый субботник в рамках осеннего Месячника чистоты. В мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек и 130 организаций, было задействовано 60 единиц коммунальной техники, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
Фото: Александр Скрябин
В ходе работ выполнили снос и обрезку 51 сухостойного и аварийно-опасного дерева, вывезли около 140 тонн отходов. Участники также очистили от мусора 80 тыс. кв. м территории, от объявлений очистили более 200 фасадов зданий, сооружений, остановочных комплексов и опор освещения.
Следующий субботник запланирован на 3 октября.