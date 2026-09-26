В Новороссийске за день дважды объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске 26 сентября повторно объявили угрозу атаки беспилотников. Мэр Андрей Кравченко сообщил об этом в своем Telegram-канале и призвал жителей и гостей города соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При включении сирен горожанам, находящимся дома, рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами. На улице необходимо укрыться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке.

Власти предостерегли от использования автомобилей в качестве укрытия и не рекомендовали прятаться под стенами многоквартирных домов. Кроме того, напомнили о запрете публиковать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов и специальных служб.

Предыдущий сигнал тревоги в связи с угрозой атаки БПЛА звучал в Новороссийске с 13:24. Режим опасности отменили в 13:56.

По информации Минобороны РФ, всего в ночь на 26 сентября с 20:00 25 сентября до 08:00 26 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 645 БПЛА над регионами России, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Анна Гречко