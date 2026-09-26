«Нефтехимик» обыграл «Барыс» со счетом 6:3 и возглавил Восток КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ в Астане обыграл «Барыс» со счетом 6:3 и поднялся на первое место в Восточной конференции.

У гостей шайбы забросили Дамир Жафяров, Григорий Селезнев, Герман Точилкин, Александр Петунин, Севастьян Соколов и Артур Тянулин, при этом пять шайб нижнекамцы забросили подряд. Три результативные передачи отдал Рафаэль Бикмуллин. У «Барыса» отличились Гарретт Пилон, Семен Симонов и Алихан Омирбеков — все три шайбы хозяева забросили в третьем периоде.

После девяти матчей в активе «Нефтехимика» 13 очков. Следующий матч «Нефтехимик» проведет 27 сентября на выезде против «Адмирала».

Анар Зейналов