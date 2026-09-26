На Дону зафиксирован рост цен на основные продукты питания

По данным Ростовстата, за последнюю неделю в Ростовской области зафиксирован рост цен на ряд продовольственных товаров — как животного, так и растительного происхождения. Ведомство поделилось обновленной статистикой.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В категории мясной продукции говядина подорожала с 725,98 до 726,85 руб. за килограмм, свинина — на 31 коп. до 439,58 руб., куриное мясо — на 37 коп. до 265,07 руб. за килограмм. Баранина выросла в цене заметнее — с 804,72 до 812,91 руб. за килограмм. Полукопченая и варено-копченая колбаса подорожала с 706,58 до 709,45 руб. Рыбная продукция прибавила 1,22 руб., достигнув 362,22 руб. за килограмм.

Среди молочных товаров сливочное масло, остающееся самым дорогим продуктом в группе, подорожало с 1 030,31 до 1 031,13 руб. Творог вырос на 63 коп. — до 457,94 руб., литр пастеризованного молока 2,5–3,2% жирности — на 31 коп. до 95,39 руб. Десяток яиц подорожал на 2,26 руб., до 90,87 руб.

Из товаров растительного происхождения подсолнечное масло выросло с 152,82 до 153,57 руб. за литр, маргарин — с 284,12 до 285,15 руб., черный чай — с 1 273,26 до 1 274,14 руб., соль — с 24,77 до 25,08 руб. Незначительный рост отмечен по пшеничной муке (с 53,38 до 53,40 руб.), хлебобулочным изделиям из пшеничной муки (с 113,68 до 113,77 руб.), рису (с 79,97 до 80,87 руб.) и гречке (с 79,49 до 79,82 руб.).

Мария Хоперская