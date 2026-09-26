В Андроповском округе возбудили дело в отношении 17-летнего дроппера

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России «Андроповский» пресечена деятельность 17-летнего местного жителя, занимавшегося дропперством. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Установлено, что в феврале 2026 года, находясь в общежитии колледжа, несовершеннолетний предложил своему знакомому предоставить данные банковской карты для совершения финансовых операций. Вскоре на счет юноши было зачислено 43 тыс. руб., после чего он перевёл поступившие средства на неустановленные счета по QR-коду, указанному знакомым.

По факту неправомерного оборота средств платежей возбуждено уголовное дело. В ведомстве напомнили гражданам о необходимости проявлять бдительность и воздерживаться от участия в подобных правонарушениях.

Мария Хоперская