В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Сочи днем 26 сентября ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотников. Оперативную информацию о рейсах пассажиры могут получить у авиакомпаний, на онлайн-табло и в терминале аэропорта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений»,— уточнили в аэропорту.

В этот же день сирены из-за угрозы атаки БПЛА включили в Геленджике и Новороссийске. В Геленджике также объявляли об опасности атаки безэкипажных катеров.

В ночь на 26 сентября в Северском районе Краснодарского края в результате атаки БПЛА погибли три человека, еще двое пострадали. Из-за повреждения электросетей без электроснабжения оставались около 26 тыс. жителей. По данным оперативного штаба, пожары на двух предприятиях были ликвидированы, движение поездов после повреждения железнодорожных проводов восстановили.

Анна Гречко