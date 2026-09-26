Полиция Ростова выявила нарушения миграционного закона при проверке курьеров

Сотрудники полиции провели рейды по проверке соблюдения законодательства среди курьеров в Ростове-на-Дону. Как сообщило региональное управление МВД в социальных сетях, всего проверено 78 доставщиков, из которых 51 — иностранные граждане, 27 — граждане России. В результате зафиксировано девять нарушений миграционного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

По данным ведомства, четверо иностранных курьеров осуществляли трудовую деятельность без патента, двое нарушили режим пребывания. Один из доставщиков оказал сопротивление сотрудникам полиции, ещё один предъявил поддельный бланк о постановке на миграционный учёт.

К административной ответственности будут привлечены также местные работодатели — выявлено четыре нарушения при найме персонала. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах трёх иностранных граждан, управлявших транспортными средствами без водительских удостоверений и полисов страхования.

Мария Хоперская