Аграрии Кабардино-Балкарии приступили к севу озимых культур

В Кабардино-Балкарской Республике началась кампания по севу озимых культур. Сейчас засеяно более 2 тыс. га озимых рапса, ячменя и пшеницы, сообщает министерство сельского хозяйства КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, в этом году озимые культуры планируется посеять на общей площади порядка 60 тыс. га, что соответствует среднегодовым значениям. В структуре озимого клина большая часть площадей традиционно отведена под озимую пшеницу — она займет 44 тыс. га.

Под озимый ячмень планируется отвести 10 тыс. га, под озимый рапс — 5,5 тыс. га. В минсельхозе республики уточнили, что данные показатели находятся на уровне предыдущих лет.

Мария Хоперская