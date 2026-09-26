В Новороссийске модернизируют сортировочную линию на мусорном полигоне

В Новороссийске планируют модернизировать сортировочную линию на мусорном полигоне. После завершения работ долю отходов, отбираемых для переработки, планируется увеличить с 7% до 10%, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Юрий Березнюк

Сейчас на полигон поступают отходы из Новороссийска и Геленджика, из которых около 7% сортируется и передается на переработку. Сроки модернизации линии в администрации не уточнили.

Накануне мусорный полигон посетили глава Новороссийска Андрей Кравченко, вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун и представители ППК «РЭО». На объекте строятся новые карты для размещения отходов и создается участок компостирования.

Отдельно на совещании обсудили состояние контейнерных площадок. В городе насчитывается около 4 тыс. таких объектов, однако за последний год модернизировали только 30 площадок и построили еще 19. Власти обратили внимание на темпы их обустройства на фоне жалоб жителей на переполненные контейнеры.

В администрации Новороссийска заявили, что эксплуатация мусорного полигона ведется с соблюдением природоохранного законодательства.

Ранее сообщалось, что мэрия Новороссийска уведомила о начале общественных обсуждений по реконструкции мусорного полигона ООО «Терра-Н» с увеличением его мощности. Обсуждения проходили с 7 мая по 6 июня включительно.

Анна Гречко