Дополнительное образование доступно более чем в 20 учреждениях Сочи

В Сочи в 2026 году программы дополнительного образования доступны более чем в 20 муниципальных учреждениях. В городе работают 10 спортивных школ и 11 многопрофильных центров, где занимаются более 40 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дети могут выбрать спортивные, творческие, технические и другие направления. Большинство программ дополнительного образования в Сочи предоставляются бесплатно.

«Для нас важно, чтобы у каждого ребенка в Сочи была возможность найти занятие по душе, раскрыть свои способности и получить новые знания и навыки»,— сообщил глава города Андрей Прошунин.

По словам мэра, в 2026 году власти планируют охватить дополнительным образованием 80% сочинских детей от 5 до 18 лет. В администрации считают, что такая система должна помочь детям определиться с интересами и в дальнейшем выбрать профессию.

Записаться на программы можно через педагогов в школах, управление по образованию и науке администрации Сочи или региональный портал «Навигатор дополнительного образования детей».

Ранее сообщалось, что глава Сочи Андрей Прошунин в ходе прямой линии рассказал о сроках открытия трех школ, которые не начали работу 1 сентября. По его словам, объекты на Сухумском шоссе и улице Лизы Чайкиной уже построены и прошли лицензирование. Школу на Бытхе планируют открыть 1 ноября.

Анна Гречко