В Краснодаре 26 сентября работают 76 АЗС

В Краснодаре 26 сентября работают 76 автозаправочных станций. По данным МЦУ города, утром АИ-92 был доступен на 40 АЗС, АИ-95 — на 32, АИ-100 — на 11, дизельное топливо — на 74 заправках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Топливо отпускают на АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома», «Газпромнефти», Rusoil, «Татнефти», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефти», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «Сивнефти», «Партнер», ЮНК, «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К».

Среди работающих станций — АЗС на Ростовском шоссе, улицах Дзержинского, Российской, Уральской, Мачуги, Красных Партизан, Селезнева, Восточно-Кругликовской, Западном обходе и других улицах города. Также работают заправки на трассе Краснодар—Кропоткин и в районе хутора Ленина.

На некоторых АЗС топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 30 заправок временно не отпускают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг. В МЦУ уточнили, что информация актуальна на утро 26 сентября и в течение дня ситуация может измениться.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце месяца ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. Кроме того, в Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

Анна Гречко