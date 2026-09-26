Один населенный пункт в Дагестане остается без транспортного сообщения

По состоянию на 10:00 26 сентября в Дагестане один населенный пункт остается без транспортного сообщения. Причиной являются повреждения, полученные после сильных ливней. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на всех пострадавших направлениях, сообщили в «Дагавтодоре».

В Гергебильском районе на автомобильной дороге регионального значения «Граница Чеченской Республики — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» на участке км 133+082 (Красный мост) движение автотранспорта по мосту временно закрыто. Транспортное сообщение с Хунзахским, Шамильским, Тляратинским районами и Бежтинским участком перенаправлено по альтернативным маршрутам «Махачкала — Буйнакск — Временный поселок — Тлох — Харахи — Хунзах — Чалда» и «Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Карадах — Чалда». На дороге «Мамраш — Ташкапур — Араканский мост» (км 201–204) движение обеспечено по временной схеме.

В Тляратинском районе из-за размыва опоры и деформации пролетного строения моста прервано транспортное сообщение с населенным пунктом Талцух. Ведутся работы по устройству временной переправы. В Унцукульском районе на дороге «Араканская площадка — Унцукуль — Сагринский мост» (участок Шамилькала — Временный поселок) проезд автотранспорта обеспечен по временной схеме, аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Мария Хоперская