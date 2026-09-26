Таможенники в Таганроге конфисковали BMW за нарушение срока ввоза

В Таганроге таможенники изъяли у гражданки России BMW из-за нарушений срока временного ввоза автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Иномарку гражданка оформила на Варшавском таможенном посту Брестской таможни в августе прошлого года. В 2026 году срок временного ввоза транспортного средства истек, однако установленных законом действий владелица не предприняла.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, транспортное средство изъято. Как пояснил начальник Таганрогского таможенного поста Ростовской таможни Константин Савельев, всего за нарушение срока временного ввоза с начала года таможенным постом возбуждено 21 дело об административном правонарушении.

Мария Хоперская