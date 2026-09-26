В Свердловской области прервут радиовещание из-за работ

В муниципалитетах Свердловской области будут перебои в радиовещании из-за профилактических работ. Об этом сообщили в РТСР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

«28 сентября — 4 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах»,— указано в сообщении.

Радиостанции в Екатеринбурге перестанут работать 1 и 2 октября с 10 до 16 часов.

В Сухом Логу, Сосьве, Нижних Сергах и Североуральске возможное отключение произойдет 29 сентября. В Североуральске радио также не будет работать 30 сентября, в Нижней Салде — 1 октября.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий»,— уточнили в РТСР.

Анна Капустина