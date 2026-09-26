В Сочи 26 сентября пройдут учебные стрельбы

В акватории Морского порта Сочи 26 сентября пройдут учебные стрельбы. Залпы прозвучат в 13:00, 17:30 и 23:45, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Жителей и гостей Сочи попросили сохранять спокойствие. Власти отметили, что военные отрабатывают действия в рамках обеспечения безопасности города.

Накануне вечером в Сочи объявлялась угроза атаки беспилотников. Глава города Андрей Прошунин сообщал, что все силы и средства были приведены в готовность для защиты города. На время угрозы в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.

Анна Гречко