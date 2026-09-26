В Сочи 46 АЗС работают с запасами топлива

В Сочи по состоянию на 10:00 26 сентября работают 46 автозаправочных станций. На 31 АЗС доступен бензин АИ-92 и еще на 31 — АИ-95, сообщили в администрации города со ссылкой на данные топливных операторов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 есть на семи станциях, дизельное топливо — на 36, сжиженный углеводородный газ — на 11 АЗС.

Актуальную информацию о наличии топлива можно получить по многоканальной горячей линии администрации Сочи и в официальном чат-боте города. Также сведения размещаются на информационных стелах АЗС, официальных сайтах и в приложениях «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти» и сервисе «Яндекс Заправки».

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце месяца ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. Кроме того, в Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко