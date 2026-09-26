Утром 26 сентября на 27 АЗС Анапы доступно топливо

В Анапе по состоянию на 09:30 26 сентября работают 27 автозаправочных станций. На 19 из них действуют ограничения по объему отпуска топлива в баки, еще на 12 АЗС собственники ограничили продажу топлива, оставив его отпуск по топливным картам и для спецтранспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 22 АЗС, АИ-95 — на 21, АИ-100 — на одной, дизельное топливо — на всех 27 работающих заправках.

На 13 АЗС бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают не более чем по 30 л. Еще на четырех заправках установлен лимит 40 л для АИ-92, АИ-95, АИ-100 и дизельного топлива. На трех АЗС дизель отпускают не более чем по 50 л, на пяти — до 60 л.

В администрации Анапы уточнили, что данные актуальны на 09:30 и в течение дня ситуация может измениться. Жителей просят не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность и сократить очереди на АЗС.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю дефицит распространился на ряд регионов. Среди причин власти называли рост сезонного спроса. В конце месяца ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в разных регионах.

На Кубани перебои наиболее заметны на Черноморском побережье. Ограничения на отпуск топлива вводились в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи, а часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам. Кроме того, в Новороссийске власти также сообщали о дефиците АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих АЗС.

По информации Reuters, для стабилизации внутреннего рынка власти ранее ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и начали наращивать импорт. При этом в августе продажи бензина на бирже снизились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко