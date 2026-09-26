На трассе М-12 под Казанью появится новый платный участок

Правительство России расширило перечень платных участков скоростной дороги М-12 «Восток», включив в него отрезок длиной 7,045 км на обходе Казани — от пересечения с М-12 до пересечения с М-7 «Волга». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

Плата за проезд будет взиматься на участке М-12 «Восток» Казань — Шали (от Р-239 до пересечения с дорогой «Шали — Бавлы»). Доходы от сбора платы направят на содержание дороги и обеспечение безопасности дорожного движения.

Движение по магистрали М-12 «Восток» от Москвы до Казани протяженностью 823 км открыл в декабре 2023 года президент России Владимир Путин. Трасса проходит по Московской, Владимирской и Нижегородской областям, Чувашии и Татарстану. Общая протяженность М-12 «Восток» составляет 1617 км, из них 1239 км эксплуатируются в платном режиме.

Анар Зейналов