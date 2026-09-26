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В Ярославле водитель BMW погиб после столкновения с прицепом

В Ярославле погиб 32-летний водитель автомобиля BMW X3 после столкновения с прицепом. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП зафиксировано 25 сентября в 23:02 на проспекте Машиностроителей в районе ЖК «Заволжский квартал» в Полесье. По данным полицейских, водитель автомобиля влетел в стоящую Skania с прицепом. От полученных травм он умер на месте до приезда скорой помощи.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Они установят все обстоятельства аварии.

Алла Чижова

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