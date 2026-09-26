В шорт-лист конкурса на должность худрука пермского театра вошли пять претендентов

Ко второму этапу открытого конкурса на должность художественного руководителя Пермского академического Театра-Театра допущено пять кандидатов. Как сообщает «Новый компаньон», среди них: московский режиссер, старший преподаватель кафедры неигрового кино ВГИКа Антон Маликов, главный режиссер передвижного камерного театра «Живой театр» в Екатеринбурге Сергей Пантыкин, худрук творческих объединений и главный режиссер Москонцерта Мария Тихонова. Также два претендента являются выходцами молодежной труппы Театра-Театра — это главный режиссер «Твоего молодежного театра» Марк Букин и худрук независимой театральной компании «нмхт» Александр Шумилин. Все они допущены к очной защите проектов развития пермского театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Защита проектов пройдет 29 сентября. Третий этап конкурса состоится 30 сентября. В рамках него предусмотрены индивидуальные профессиональные диалоги с генеральным директором театра Егором Мухиным и министром культуры Пермского края Аллой Платоновой, либо уполномоченным представителем учредителя. Итоги открытого конкурса будут объявлены 1 октября 2026 года. Изначально на конкурс по выбору нового худрука Театра-Театра подали заявки 19 человек.

Напомним, прежде художественным руководителем Театра-Театра был Борис Мильграм. 28 ноября 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал краевое министерство культуры уволить его за ранее допущенное коррупционное нарушение. Формулировка увольнения — «в связи с утратой доверия». 2 апреля это решение оставил в силе Пермский краевой суд, а 13 апреля краевой минкульт уволил господина Мильграма.