На Кубани шесть пассажирских поездов задерживаются из-за ночной атаки БПЛА

В Краснодарском крае шесть пассажирских поездов выбились из графика из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба СКЖД. Инцидент произошел ночью на перегоне Северская — Ильская, где в результате падения обломков беспилотника была повреждена

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Аварийные бригады устранили неполадки к 06:36 утра. На текущий момент отставание поездов от расписания составляет до четырех часов. Железнодорожники принимают меры для сокращения времени задержек.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в результате ночного налета БПЛА на Северский район пострадали жилой дом и два предприятия, где произошли возгорания. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, есть погибшие, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Анна Гречко