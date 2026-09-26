Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани шесть пассажирских поездов задерживаются из-за ночной атаки БПЛА

В Краснодарском крае шесть пассажирских поездов выбились из графика из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба СКЖД. Инцидент произошел ночью на перегоне Северская — Ильская, где в результате падения обломков беспилотника была повреждена

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

контактная сеть.

Аварийные бригады устранили неполадки к 06:36 утра. На текущий момент отставание поездов от расписания составляет до четырех часов. Железнодорожники принимают меры для сокращения времени задержек.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в результате ночного налета БПЛА на Северский район пострадали жилой дом и два предприятия, где произошли возгорания. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, есть погибшие, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Анна Гречко

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд