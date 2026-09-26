Над Ставропольским краем и другими российскими регионами уничтожили 645 БПЛА

Над Ставропольским краем и другими российскими регионами с 20:00 25 сентября до 8:00 26 сентября уничтожили 645 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны РФ.

ПВО сработали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым. Дроны сбили и над акваториями Черного и Азовского морей.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», вражеские беспилотники в ночь на 26 сентября атаковали промзону Невинномысска. Над городом работали ПВО. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.

Мария Хоперская