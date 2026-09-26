Прокуратура на Дону контролирует соблюдение прав пострадавших при атаке дронов

Прокуратура в Ростовской области контролирует соблюдение прав жителей, пострадавших после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», пять человек в Таганроге и Азове оказались ранены после ночной атаки дронов. Один из пострадавших — ребенок.

Всех пострадавших госпитализировали. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

В Азове в результате ночной атаки беспилотников повреждения получили жилые многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове-на-Дону поврежденными оказались несколько машин, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Всего над Ростовской областью сбили более 30 беспилотников. О работе ПВО отчитались в городах Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове и в трех районах области: Азовском, Мясниковском, Неклиновском.

Прокуратура обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания им медицинской и иной помощи. Территориальный прокурор осуществляет личный контроль за ситуацией на месте.

Мария Хоперская