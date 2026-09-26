Команда Прикамья выиграла чемпионат страны по самолетному спорту в лиге Як-52

Сборная Пермского края победила в чемпионате России по самолетному спорту в дисциплине «высший пилотаж на поршневых самолетах» лига Як-52. Мероприятие проходило с 5 по 13 сентября в Великом Новгороде на аэродроме Кречевцы. Всего на старт вышли 21 пилот из шести регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Ксении Гринберг Фото: соцсети Ксении Гринберг

Соревнования проходили в четырех классах, где пилоты выполняют комплексы фигур высшего пилотажа. В лиге Як-52 «Известная программа» первые и вторые места заняли пермяки Михаил Безденежных и Василий Плотников.

В «Неизвестной программе» сборная Прикамья заняла весь пьедестал, чемпионом стал господин Плотников, серебро получил Михаил Безденежных, бронзу — Владимир Котельников. В дисциплине «Многоборье» первое и второе места заняли господа Безденежных и Плотников.

В категории «класс с ограничениями» победу во всех упражнениях одержал пермский пилот Павел Думский.

Третье место во всех упражнениях в категории «класс промежуточный», который позволяет выступать на спортивных поршневых самолетов различных типов, завоевала Ксения Гринберг, единственная женщина в составе сборной Прикамья. Она соревновалась наравне с мужчинами.