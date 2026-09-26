«Лада» крупно проиграла ЦСКА в матче КХЛ

В пятницу, 25 сентября, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/2027, в котором местная «Лада» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

«Лада» потерпела четвертое поражение подряд. Тольяттинская команда с пятью очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. ЦСКА с 12 баллами находится на второй позиции.