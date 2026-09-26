В Екатеринбурге в девятый раз вручили «Народную премию Е1»

В Екатеринбурге в ККТ «Космос» прошла девятая церемония вручения «Народной премии Е1». Учредителем премии стал одноименный городской интернет-портал, который в 2026 году отмечает свой 30-летний юбилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Победителями в номинациях стали:

«Работодатель года в Екатеринбурге» — супермаркет «Кировский»;

«Стоматология года» — «Ультра Дент»;

«Салон красоты и косметология года» — Enoich;

«Сделано на Урале» — «Талицкое молоко»;

«Образовательный центр года» — языковая академия «Талисман»;

«Национальная кухня года» — «Нигора»;

«Медицинский центр года» — «Детский доктор»;

«Автомобильный центр года» — «Июль Авто»;

«Отдых года» — «Баденленд»;

«Спортивный центр года» — Drive Fitness.

Спецноминацию «Бизнес года» (выбор редакции E1.ru) получила группа компаний «Практика» за проект «Лето на площади» и установку памятника режиссеру Алексею Балабанову.

Церемонию награждения вели Сергей Светлаков и Наталья Медведева. Вечер открыла победительница «Новой Волны» Флора Бичахчян и «Другой оркестр», который сопровождал премию весь вечер.

Статуэтки победителям вручили: создатель портала Е1 Анатолий Лебедев, директор Евразийской логистической компании Екатерина Лешукова, директор Кушвинского дворца культуры Наталья Вырупаева, солистка группы «Комбинация» Светлана Кашина, танцор и музыкант Плутто, актер театра и кино Анвар Либабов и другие.

Церемония завершилась выступлением «Другого оркестра» с песней «Районы-Кварталы» группы «Звери».

«Народная премия E1» проходит каждый год с 2017 года, только в 2020 году ее отменили из-за пандемии коронавируса. Победители определяются в несколько этапов. Сначала екатеринбуржцы выдвигают компании в каждой номинации. Городской портал формирует шорт-лист, затем проходит голосование на сайте. Победителей объявляют на торжественной церемонии.

София Паникова