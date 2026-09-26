После атаки БПЛА на Архипо-Осиповку на лечении остаются трое пострадавших

Трое пострадавших от атаки беспилотников на Архипо-Осиповку, произошедшей 3 августа, по-прежнему остаются в больницах. Один из них в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В результате падения обломков БПЛА в селе погибли семь человек, среди которых трое детей. Всего после удара были госпитализированы 23 пострадавших, еще 37 получили помощь амбулаторно.

В конце августа в оперативном штабе Краснодарского края заявляли, что в больницах остаются шесть пострадавших. За прошедший период количество проходящих лечение сократилось вдвое.

Для помощи пострадавшим были мобилизованы медицинские бригады из нескольких муниципалитетов края. На место направили пять бригад скорой помощи из Геленджика, три — из Туапсе, а также специалистов регионального центра медицины катастроф.

Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию для контроля за соблюдением прав граждан. Ситуацию также отслеживала уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, заявившая о готовности своего аппарата оказать дополнительную поддержку семьям пострадавших.

Анна Гречко