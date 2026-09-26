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В Батайске эвакуационная машина стала мемориалом медикам СВО

В парке Дружбы народов в Батайске открыли мемориал медицинским работникам, участвовавшим в специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своих соцсетях.

Фото: соцсети Валентина Кукина

Фото: соцсети Валентина Кукина

Центральным экспонатом стала эвакуационная машина «Ингода», работавшая в зоне боевых действий почти два года. За это время машина совершила более 350 выездов и эвакуировала свыше тысячи раненых военнослужащих. Трижды машину атаковали дроны-камикадзе, и трижды ее восстанавливали — после каждого раза она возвращалась за ранеными.

В сентябре 2024 года машину передали волонтерам.

Константин Соловьев

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