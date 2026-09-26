На Кубани 26 сентября прогнозируют сильный дождь и ветер до 25 м/с

В Краснодарском крае 26 сентября синоптики прогнозируют дожди и ливни с грозами и градом, порывы западного ветра могут достигать 20–25 м/с. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В регионе ожидается облачная погода. Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с,, в отдельных районах — до 15–20 м/с. Температура воздуха днем составит +15…20 градусов.

В горах температура опустится до +9…14 °C. На Черноморском побережье днем потеплеет до +18…23 градусов. В Краснодаре также прогнозируется облачная и дождливая погода, временами возможен сильный дождь. Днем воздух прогреется до +16…18 градусов, ветер — западный с порывами до 5–10 м/с.

Ранее сообщалось, что ночью и утром 26 сентября в Сочи и федеральной территории «Сириус» местами ожидаются сильный дождь и гроза. Все городские службы в связи с ожидаемым ухудшением погоды работают в усиленном режиме. По поручению главы Сочи Андрея Прошунина ситуацию контролирует оперативный штаб.

Анна Гречко