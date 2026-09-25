Мандатное уравнение

Cвои кресла в новом составе Пермской городской думы сохранят лишь 18 из 36 депутатов предыдущего созыва. В основном обновление затронуло депутатов, избранных по партспискам. Так, «Единую Россию» будут представлять участники СВО, а КПРФ — общественники, выступавшие против застройки спорткомплекса «Трудовые резервы». Эксперты отмечают, что, несмотря на появление в думе отдельных оппозиционно настроенных депутатов, в целом представительный орган остается лояльным городским и краевым властям. Первое заседание думы состоится 6 октября.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Основные изменения в новом составе Пермской городской думы коснулись депутатов по партийным спискам. По итогам прошедших выборов «Единая Россия» получила шесть списочных мандатов. Столько же у партии власти было в прошлом созыве. Депутатские мандаты получат: заместитель управляющего ООО «Регион 159» Александр Анфалов, начальник отдела научно-производственного объединения «Искра» Андрей Шишкин, завкафедрой неврологии и медицинской генетики Пермского медицинского университета, доктор медицинских наук Юлия Каракулова, а также участники СВО Рафаил Аллахвердиев, Даниил Степанов и Леонид Новохатский (руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»). Все они стали депутатами Пермской думы впервые. Из депутатов-списочников «Единой России» предыдущего созыва думы «на повышение» ушел лишь гендиректор строительной компании «Орсо Групп» Михаил Бесфамильный. Он стал депутатом заксобрания от партии власти.

ЛДПР сохранила единственный мандат в думе. По информации «Ъ-Прикамье», депутатское кресло достанется руководителю аппарата ЛДПР Яну Романову. Ранее ЛДПР в гордуме представлял экс-координатор регионального отделения партии Константин Бусовиков.

КПРФ получила три мандата, что на два меньше, чем в 2021 году. По данным «Ъ-Прикамье», депутатами гордумы станут: общественник и гендиректор ООО «Арион-пром» Александр Зинин, директор ООО ПКФ «Ангор» Александр Семенов, а также врач — клинический фармаколог Пермской краевой клинической больницы Наталия Комаровская. Отметим, что Александр Зинин и Наталия Комаровская участвовали в работе инициативной группы против застройки спорткомплекса «Трудовые резервы». Таким образом, фракция коммунистов в думе полностью обновится. Из предыдущего состава партийного объединения с депутатским мандатом остался только Илья Власов, избравшийся в заксобрание Прикамье по списку коммунистов.

Сократилось и количество мест у «Справедливой России» — с двух до одного мандата. По информации «Ъ-Прикамье», вакантный мандат останется за депутатом предыдущего созыва от справедливороссов Марком Коробовым. «Новым людям», наоборот, удалось увеличить количество мандатов с одного до двух. Ожидается, что мандаты будут переданы руководителю ООО «Научный проектно-технологический институт ОРТЭКС» Айне Якуповой и председателю ТОС «Егошиха» Валентину Шаравару. Ранее они в думу не избирались. Предприниматель Алексей Овчинников, представлявший «Новых людей» в прошлом созыве, по результатам последних выборов прошел в краевое заксобрание.

В новом созыве Пермской думы также будет впервые представлена Партия пенсионеров. Единственный партийный мандат получит врач-кардиолог, основатель и руководитель Клиники доктора Дыбаля — Сергей Дыбаль. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал руководитель регионального отделения и лидер партсписка «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Алексей Грибанов. Он решил передать господину Дыбалю свой мандат. «Я уже четыре раза избирался в Пермскую думу, прошел путь от простого депутата до вице-спикера. И возвращаться на этот уровень уже не очень интересно. Рассчитывал, что удастся пройти в краевое заксобрание. А Сергей Дыбаль — человек молодой, активный и с самого начала рассчитывал на думский мандат. Думаю, что передать ему мандат будет верным решением»,— поделился господин Грибанов.

По итогам голосования в одномандатных округах депутаты поменяются в шести из 22 территорий. Депутатом по округу №1 стал директор спорткомплекса «Олимпия-Пермь» Сергей Комонов («Единая Россия»). Ранее этот округ представлял Тимофей Чащихин. Он избирался в предыдущий созыв от «Единой России», но на прошедших выборах выдвинулся по округу от «Справедливой России» и проиграл. Господина Чащихина поддержали 1613 человек, а господина Комонова — 4820.

В округе №12 депутата Александра Колчанова, избиравшегося в думу на протяжении трех созывов с 2011 года, сменил другой представитель «Единой России» — директор краевого многофункционального миграционного центра Артем Верхоланцев. Завершил политическую карьеру и еще один «старожил», избиравшийся с 2011 года, депутат от «Единой России» по округу №15 Владимир Манин. В новый созыв от партии власти по данному округу избрался председатель первичной профсоюзной организации АО «Пермский завод “Машиностроитель”» Борис Петров.

В округе №16 депутата от «Единой России» Владимира Молоковских сменил директор транспортной компании «Дизель» Эдуард Мирзамухаметов. В прошлый созыв господин Мирзамухаметов избирался по партийным спискам «Справедливой России», однако в новом созыве будет представлять «Единую Россию».

Округ №18, где на выборах 2021 года был избран депутат от КПРФ Сергей Стенно, на этот раз перешел к «Единой России» — победу в нем одержала директор пермской школы №42 Наталья Кутищева. В округе №22 депутата Алексея Раева, избравшегося от «Единой России» в заксобрание Пермского края, сменил другой представитель партии — директор строительной компании «ТехСтрой» Георгий Кочкин.

По своим округам переизбрались ключевые депутаты предыдущего созыва Пермской думы: председатель Дмитрий Малютин, вице-спикер и руководитель комитета по городскому хозяйству Максим Спиридонов, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту Василий Кузнецов, руководитель комитета по пространственному развитию и благоустройству Михаил Черепанов, председатель комитета по соцполитике Наталья Рослякова, руководитель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе. Все они выдвинуты «Единой Россией». Также переизбрался и влиятельный депутат Владимир Плотников, который пошел на выборы как самовыдвиженец. Первое заседание Пермской городской думы нового созыва состоится 6 октября.

Политический консультант Людмила Ознобишина отмечает, что обновление состава Пермской думы произошло в основном за счет ротации депутатов, избранных по партспискам. «Прогнозируется, что в Думу от “Единой России” пройдут трое участников СВО, представитель промышленности Андрей Шишкин, врач, ученый и общественный деятель Юлия Каракулова. Итоги выборов показали, что в Перми высокий уровень административно-политической управляемости. Эффективную сшивку кампаний продемонстрировали Индустриальный и Ленинский районы. Отдельно отмечу Свердловский район: здесь была настоящая борьба, и впервые за долгое время он дал мандат партии власти в Пермской городской думе. Среди территорий, которые не смогли повторить успех прошлых кампаний,— Дзержинский и Орджоникидзевский районы. Это, конечно, повод для анализа»,— добавляет эксперт.

Политтехнолог Виктор Соколов считает, что дума частично отражает настроения городского, протестного электората: «В частности, можно отметить усиление позиций “Новых людей”, появление в думе местных общественников от КПРФ. Однако в целом обновление носит естественный и контролируемый характер: уходят ветераны, на их места приходят молодые представители “Единой России”. С большинством от партии власти дума остается лояльной как краевому, так и городскому руководству». Эксперт надеется, что новые депутаты будут стремиться к высокому уровню профессионализма: «Все же политик, как управленец или эксперт, отличается от простого общественника, имеет экономическое или юридическое образование, разбирается в процессах формирования бюджета, имеет опыт в сфере управления. Последнее время об этом иногда забывают».

Константин Кадочников