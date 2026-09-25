В «Яндексе» оценили сборы фильмов в «параллельном прокате» в 1,5–2 млрд рублей за полгода

Фильмы, выходившие в России в так называемый параллельный прокат, заработали в первом полугодии 2026 года от 1,5 млрд до 2 млрд рублей, сообщила директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Балецкая на сессии «Россия без Голливуда и Голливуд без России» Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В "Яндексе" представили аналитику по сборам "параллельного проката" в России за последние полгода

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ В "Яндексе" представили аналитику по сборам "параллельного проката" в России за последние полгода

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

При этом сама госпожа Балецкая назвала «параллельный прокат» эвфемизмом. «Давайте слово такое используем — “параллельный прокат”, который, конечно, не является легальным»,— сказала она. По ее словам, эта сумма на порядок меньше сборов Голливуда в период его официального присутствия на российском рынке.

Представитель «Яндекса» также рассказала, что после ухода голливудских студий резко снизился интерес российской аудитории к их новинкам. Одной из причин она назвала исчезновение официального маркетинга. «Люди, если не знают, что вышел какой-то большой иностранный фильм, они не интересуются, они его и не пиратят»,— отметила госпожа Балецкая. При этом, по ее словам, часть аудитории продолжает нелегально смотреть зарубежный контент.

Оценки объема теневого кинопроката различаются в зависимости от методики подсчета. БК медиа оценивало совокупную кассу неофициальных показов в российских кинотеатрах в первом полугодии 2026 года в 4,1 млрд рублей, или 11,6% всего кинотеатрального рынка. Годом ранее этот показатель составлял 3,3 млрд рублей.

Как сообщал «Ъ», по итогам всего 2025 года Cinemaplex оценивал сборы теневого проката в 2,8 млрд руб., а его аудиторию — в 6,3 млн зрителей.

Полина Пучкова