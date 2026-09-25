На Форуме объединенных культур сочли официальное возвращение Голливуда в Россию неизбежным

Официальное возвращение голливудских студий в Россию в перспективе неизбежно, заявил директор по прокату Central Partnership Павел Верещагин на сессии «Россия без Голливуда и Голливуд без России» Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. По его словам, вопрос заключается в том, в каком состоянии к этому моменту российская киноиндустрия встретит зарубежный контент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возвращение Голливуда в России неизбежно, заявили на Форуме объединенных культур в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Возвращение Голливуда в России неизбежно, заявили на Форуме объединенных культур в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Голливуд официально вернется в нашу страну. Мне кажется, что это неизбежно. Вопрос в другом: в каком состоянии мы будем встречать этот зарубежный контент? В каком состоянии российское кино его будет встречать?»— сказал господин Верещагин. Он добавил, что зритель должен выбирать российский фильм не потому, что рядом нет американского, а потому, что отечественная картина ему интереснее.

Участники сессии при этом отмечали, что спрос на западное кино в России сохраняется на высоком уровне. Продюсер Антон Малышев привел в пример байопик «Майкл» о поп-артисте Майкле Джексоне, собравший в российском прокате более 2 млрд рублей, и повторный прокат вампирского фильма «Сумерки», вышедшего 18 лет назад и собравшего около 178 млн рублей за неделю проката.

«Как только выходит что-то западное, это как индийское кино в Советском Союзе»,— заметил он.

По мнению господина Малышева, нынешний уровень крупных российских коммерческих фильмов сформировался в том числе благодаря жесткой конкуренции с Голливудом до ухода американских студий.

Отдельно участники говорили о нелегальном прокате западных новинок. Режиссера «Последнего богатыря. Колобок» Антона Маслова спросили о скандале, сопровождавшем летний прокат картины. «Можно я промолчу?»— сперва ответил режиссер. Затем он заявил, что, по его ощущению, больших российских фильмов летом больше не будет.

Скандал вокруг «Колобка» начался еще до его выхода 6 августа. Дистрибьютор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендовали площадкам отложить нелегальные показы «Человека-паука: Новый день» до 20 августа, чтобы поддержать российскую картину. При этом «Атмосфера кино» предупреждала, что может пересмотреть условия сотрудничества с кинотеатрами, которые рекомендацию не выполнят. Инициатива вызвала резкую реакцию части аудитории: «Колобок» столкнулся с массовым занижением пользовательских оценок, а создатели фильма — с критикой и угрозами со стороны части фанатов Marvel. В итоге к 20 сентября «Колобок» собрал в России около 1,02 млрд рублей и привлек почти 2,5 млн зрителей. «Человек-паук», по оценке «Бюллетеня кинопрокатчика», за тот же период собрал в России около 2,14 млрд рублей, его посмотрели более 3,6 млн человек.

Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов назвал эту реплику проявлением «боли» после конфликта вокруг нелегальных показов зарубежных картин и заявил, что части кинотеатрального рынка сложно доказывать свою правоту, когда она стоит «с украденным товаром».

Участники дискуссии в целом выступали не против конкуренции с зарубежным кино, а против нынешней системы нелегальных показов. Бывший руководитель российского офиса Sony Pictures Антон Сиренко заявил, что российской индустрии нужна «честная, правильная, прогнозируемая конкуренция».

Полина Пучкова