В Черноземье 29 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +18°C

В вторник, 29 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +9°C до +18°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +11°C, днем поднимется до +18°C, вечером опустится до +15°C, а ночью вновь будет +11°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +11°C, днем воздух прогреется до +18°C, вечером ожидается +15°C, а ночью температура снова опустится до +11°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +11°C, днем будет до +18°C, вечером — +15°C, а ночью температура вновь опустится до +11°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +11°C, днем поднимется до +17°C, вечером будет +14°C, а ночью столбик термометра покажет +10°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +11°C, днем — +17°C, вечером столбик термометра покажет до +14°C, а ночью — +9°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +11°C, днем — +18°C, вечером — +14°C, а ночью столбик термометра опустится до +10°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова