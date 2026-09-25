В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА, в аэропорту введены ограничения

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Все силы и средства работают на защиту города, сообщил мэр Андрей Прошунин. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения на работу аэропорта Сочи, говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений, авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях. В терминале, как и прежде, работает бесплатная комната матери и ребенка, около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Пассажиров просят с уважением относиться к окружающим: не занимать сиденья вещами и багажом, уступать места тем, кому сложнее стоять. Актуальную информацию о рейсе можно отслеживать на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также в аудиообъявлениях. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие и укрыться в безопасном месте.

UPD: Угроза атаки БПЛА отменена в 17:56 мск. Ограничения на полеты в аэропорту Сочи сняты в 19:13 мск.

Алина Зорина