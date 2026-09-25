На выставке достижений промышленных предприятий Татарстана в Набережных Челнах представили легкий многоцелевой вертолет «Ансат» производства Казанского вертолетного завода. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Импортозамещенный «Ансат» представили на выставке в Набережных Челнах

Фото: Пресс-служба холдинга «Вертолеты России» Импортозамещенный «Ансат» представили на выставке в Набережных Челнах

Фото: Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

Вертолет оснащен отечественными двигателями ВК-650В и новым бортовым радиоэлектронным оборудованием. Машина была представлена в санитарной комплектации с медицинским модулем, двумя креслами для сопровождающих медиков и инфекционным боксом для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции.

«Ансат» может выполнять посадку на небольшие необорудованные площадки и не требует ангарного хранения. В холдинге также отмечают низкие эксплуатационные расходы и вместительную грузопассажирскую кабину.

Вертолет также покажут в Нижнекамске на мероприятиях, посвященных 60-летию города.

Анна Кайдалова