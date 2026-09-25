В Набережных Челнах завершили благоустройство парка «Прибрежный» площадью более 300 га. В этом году вокруг озера сформировали единый прогулочный маршрут длиной 750 метров, сообщила пресс-служба Института развития городов Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Челнах завершили благоустройство парка «Прибрежный» Фото: Пресс-служба Института развития городов Татарстана В Челнах завершили благоустройство парка «Прибрежный» Фото: Пресс-служба Института развития городов Татарстана В Челнах завершили благоустройство парка «Прибрежный» Фото: Пресс-служба Института развития городов Татарстана Следующая фотография 1 / 3 В Челнах завершили благоустройство парка «Прибрежный» Фото: Пресс-служба Института развития городов Татарстана В Челнах завершили благоустройство парка «Прибрежный» Фото: Пресс-служба Института развития городов Татарстана В Челнах завершили благоустройство парка «Прибрежный» Фото: Пресс-служба Института развития городов Татарстана

В рамках проекта очистили озеро и рекультивировали берег, обустроили прогулочные дорожки и пирсы, установили освещение и навигацию. На территории также появились детская площадка, площадка для занятий с собаками площадью 2 тыс. кв. м и новые спортивные зоны.

В парке разделили пешеходные, велосипедные и конные маршруты. Также благоустроили пляжную зону возле яхт-клуба. Там появились лестница к воде, раздевалки, душевые, туалеты, парковка и гриль-зона.

Анна Кайдалова