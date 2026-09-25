В Петербурге предложили учредить официальный День этнографа

Директор Российского этнографического музея (РЭМ) Юлия Купина предложила рассмотреть возможность официально учредить профессиональный День этнографа. С такой инициативой она выступила на итоговой сессии XII Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Купина предложила учредить в России официальный праздник День этнографа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Юлия Купина предложила учредить в России официальный праздник День этнографа

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Именно в Санкт-Петербурге, в этнографической столице России, где собраны уникальные коллекции, работают крупнейшие этнографические центры, готовятся кадры, есть крупнейшие, наверное, евразийские этнографические музеи, было бы правильно <...> рассмотреть возможность сделать профессиональный праздник — День этнографа»,— сказала госпожа Купина. По ее словам, профессиональное сообщество уже более 50 лет отмечает этот праздник неформально.

Юлия Купина представляла на итоговой сессии направление «Культурное наследие. Традиции и современность». По ее словам, в рамках трека участники много говорили о народной культуре, этнокультурном наследии и традициях. Отдельное внимание уделялось тому, как передавать традиционные культурные практики молодежи. Госпожа Купина отметила, что этнографы не только фиксируют традиции, но и позволяют увидеть за ними человека, его ценности и картину мира.

«В обществе сегодня существует очень острая потребность в этнографическом просвещении»,— заявила директор РЭМ. По ее мнению, работа этнографов имеет значение не только для науки. Специалисты также занимаются сохранением культурного наследия и участвуют в работе по гармонизации общественных отношений.

День этнографа уже существует как неофициальный профессиональный праздник российских этнографов. По данным Российского этнографического музея, его отмечают с 1970–1980-х годов по инициативе советского этнографа Рудольфа Итса, возглавлявшего кафедру этнографии и антропологии исторического факультета ЛГУ и Ленинградскую часть Института этнографии АН СССР. Официального статуса праздник сейчас не имеет.

Полина Пучкова