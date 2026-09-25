Факторинговый портфель Татарстана за год вырос почти в пять раз

Факторинговый портфель в Татарстане в первом полугодии достиг 77,4 млрд руб. За год он вырос на 395%, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на Ассоциацию факторинговых компаний.

По объему портфеля и темпам роста республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе. Доля Татарстана в факторинговом портфеле ПФО составила 28,4%. В целом объем портфеля в округе на 1 июля достиг 272,9 млрд руб., увеличившись за год на 123,4%.

Факторингом в Татарстане за полугодие воспользовались 310 клиентов. В сегменте малого и среднего бизнеса факторинговый портфель Татарстана составил 6,5 млрд руб. Услугами факторинга за полугодие воспользовались 187 субъектов МСП.

Анна Кайдалова