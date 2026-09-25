В Самаре на три недели ограничат движение по участку Заводского шоссе
В Самаре на три недели ограничат движение по участку Заводского шоссе из-за ремонта железнодорожного переезда. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Временно будет перекрыт участок от путепровода «Аврора» до дома № 2а на Заводском шоссе. Движение через переезд будет запрещено.
«С 00:01 26 сентября до 23:59 19 октября на Заводском шоссе будет действовать ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности», — говорится в сообщении.