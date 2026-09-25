Pyrokinesis, Жасмин, Линда, выставка «Эффект Дали» и фильм «Донни Дарко»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Pyrokinesis, Ishome, Елену Фролову, Жасмин и Линду. В музеях — увидеть выставки «10 печатных историй», «Эффект Дали» и «Цветочный лес». В театрах — посмотреть спектакли «Каренина», «Не в свои сани не садись» и «Где любовь». В кино — побывать на фильмах «Павильон на воде» и «Донни Даро». Лекторы расскажут о современной книготорговле, истории электронной музыки, экспрессионизме в литературе и архитектуре капрома. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».







Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Pyrokinesis

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Pyrokinesis

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ В клубе «Свобода» 26 сентября выступит Pyrokinesis — российский рэпер и поэт-песенник. Его концептуальные альбомы поднимают экзистенциальные вопросы жизни, смерти и вины. Билеты — от 3 тыс. до 6 тыс. руб. В баре «Самоцвет» 26 сентября выступит Ishome — один из самобытных голосов российской электронной сцены. В музыке Мирабеллы Карьяновой сочетаются вязкие ритмы, многослойный эмбиент и меланхоличный грув. В Екатеринбурге артистка представит новый альбом Carpet Watcher и давно известные треки. Билеты — 2,2 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Елена Фролова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Певица Елена Фролова

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ В Культурном центре «Урал» 26 сентября выступит Елена Фролова с программой «Не улетай ввысь». Ее стиль сочетает классическую и современную поэзию, традиции фольклора и русского духовного стиха. Важнейшей линией творчества остаются песни на стихи поэтов Серебряного века. Билеты — от 1,1 тыс. до 1,5 тыс. руб. В клубе «Свобода» 29 сентября выступит Lida — проект Николая Ромадова, работающего в стилях поп-рейва и хип-хопа, продюсера группы «Фрио». Артист представит седьмой альбом «77», а также сыграет хиты. Билеты — от 2,7 тыс. до 5,7 тыс. руб. В Городском доме музыки 27 сентября состоится концерт Sax_Cello Duo «Opus 10». Дуэт саксофона и виолончели существует десять лет, за это время музыканты выступали на уральских площадках и гастролировали по России, участвовали во Всемирном конгрессе саксофонистов в Харбине. В концерте примут участие приглашенные музыканты, вместе с которыми дуэт играл в разные годы. Билеты — 700 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Жасмин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Певица Жасмин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ В Доме офицеров 29 сентября певица Жасмин представит новую концертную программу «Головоломка». Шоу построено как интерактивное действие, где сцена становится тематической головоломкой, символизирующей многогранность жизни и творчества артистки. В программе прозвучат новые песни и узнаваемые хиты. Билеты — от 2,5 тыс. до 8 тыс. руб. В ресторане «Максимилианс» 30 сентября выступит Линда. Певица стала известна в середине 1990-х благодаря провокационному образу и острым текстам, а такие треки, как «Нон-стоп», «Игра с огнем» и альбом «Ворона», сделали ее популярной. Ее творчество отличают этнические мотивы и стиль трип-рок, звучащий одновременно мрачно и завораживающе. На концерте прозвучат новые песни и хиты «Цепи и кольца», «Отпусти меня» и «Мало огня». Билеты — от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб.

Выставки и экскурсии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город"

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ Открытие выставки "ВИЗ. Вода зовет город"

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ В Ельцин-центре работает выставка «ВИЗ. Вода зовет город». Основой экспозиции стал альбом «ВИЗ-300. За веком век», который издательский дом «Коммерсантъ-Урал» подготовил к 300-летию Верх-Исетского завода и 100-летию Верх-Исетского района. История рассказана через архивные фото, газетные вырезки и документы, а центральным образом становится вода — она отсылает к реке и пруду, вокруг которых вырос промышленный и городской ландшафт. Вход свободный. В арт-галерее Ельцин-центра 26 сентября пройдет кураторская экскурсия по новой выставке «10 печатных историй». Куратор, художник и основатель лаборатории и галереи экспериментального печатного искусства ПиранезиLAB Алексей Веселовский расскажет о закулисье печатных процессов, совместной работе художников и мастеров, а также о десятилетней истории мастерской. Выставка работает до 29 ноября. Билет — 350 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композитор Александр Пантыкин, музыкант Вадим Самойлов, участники группы "Агата Кристи" Александр Кузнецов и Петр Май на открытии памятной таблички группе "Агата Кристи"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Композитор Александр Пантыкин, музыкант Вадим Самойлов, участники группы "Агата Кристи" Александр Кузнецов и Петр Май на открытии памятной таблички группе "Агата Кристи"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Туристический центр «Про Урал» и «Денежкин Камень» 26 сентября проведут автобусную экскурсию «В Асбест: по следам "Агаты Кристи"». Ее проведет барабанщик первого состава группы Петр Май и звукорежиссер Александр Кузнецов. Участники посетят кладбище и возложат цветы в память об Александре Козлове, увидят школу №1, где учились братья Самойловы, дворы, где зародилась дружба будущих музыкантов, старый карьер и Дом культуры со скульптурами Эрнста Неизвестного. Билеты — 2,9 тыс. руб. В «Синара Арт» 30 сентября открывается выставка «Эффект Дали». Проект рассказывает не о Дали-художнике, а о Дали-продюсере, арт-директоре и бренд-менеджере собственной личности. Среди экспонатов — литографии из серии «Знаки зодиака», карты Таро, иллюстрации к «Божественной комедии» Данте и «Старику и море» Хемингуэя, логотип Chupa-Chups, рекламные постеры, архивные материалы и керамическое панно «MAE WEST». Выставка создана Музеем дизайна «Основа» в сотрудничестве с «Синара Арт». Билеты — 350-400 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы Риты Хаак

Фото: Елена Медведева Работы Риты Хаак

Фото: Елена Медведева В «Синара Арт» 1 октября открывается персональная выставка Риты Хаак «Цветочный лес». Художница предлагает увидеть процесс рождения своей вселенной — от первых набросков и наблюдений до живописных, керамических и пространственных образов. Маршрут начинается с мастерской и ведет к Цветочному лесу, а зритель может выбирать собственный путь и находить обитателей мира художницы в городском пейзаже. Билеты — 250-300 руб. В «Синара Арт» 1 октября пройдет обзорная экскурсия по выставке «Временные явления». Новая экспозиция предлагает посмотреть на бытование цивилизации не хронологически, а через метафору жизненного цикла культуры — от расцвета к стагнации и новому рождению. Основу выставки составляет уральское искусство, а общее и частное концепций визуальности выявит искусствовед Анна Збар. Билет — 500 руб.

Спектакли и перфомансы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ККТ "Космос"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ ККТ "Космос"

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В ККТ «Космос» 26 сентября покажут спектакль «Не в свои сани не садись» по пьесе Александра Островского. Действие происходит в уездном городе Черемухине: дочь купца влюбляется в отставного кавалериста, который хочет выгодно жениться, но отец девушки устраивает жениху проверку. В постановке режиссера Романа Самгина заняты Ирина Муравьева и Сергей Никоненко. Билеты — от 3 тыс. до 8 тыс. руб. Во Дворце молодежи 26 сентября покажут спектакль «Каренина» по мотивам романа Льва Толстого. Местом действия выбран несущийся поезд: для них история Анны — это путь к себе через желание подлинных чувств и выбор между тем, чтобы сгореть или тлеть. Билеты — от 2 тыс. до 6 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочное пространство "Главный проспект"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Выставочное пространство "Главный проспект"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Пространство «Главный проспект» 27 сентября показывает спектакль «НЕточка». Постановка соединяет классическую литературу, роман Достоевского «Неточка Незванова», и документальный театр. Спектакль превращается в разговор о том, как особенным людям существовать в социуме. Билеты — 1 тыс. руб. В Библиотеке имени Белинского 30 сентября покажут спектакль «Все не так!». История начинается с того, как студент Сергей знакомится на автобусной остановке с девушкой Юлей и пытается завоевать ее сердце, хотя в ее жизни немало сложностей. Жанр постановки — комедия с элементами драмы. Вход свободный. Во Дворце молодежи 30 сентября покажут спектакль «Где любовь». Это драма о хрупкости диалога и потребности быть услышанным. Авторы пьесы пытаются ответить, почему самые близкие люди перестают слышать друг друга и можно ли сохранить в таком случае любовь. Билеты — от 1,4 тыс. до 4 тыс. руб.

Фестивали Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бобунец во время выступления

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Сергей Бобунец во время выступления

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ В селе Мариинск 26 сентября пройдет фестиваль «Марьин Собирай». Он станет праздником урожая и уральского рока. Днем на главной сцене сыграют кавер-программы и рок-хиты, на малой — молодые группы Екатеринбурга, а вечером выступят Сергей Бобунец и Александр Пантыкин с группой «Урфин Джюс». Также в программе ярмарка, мастерские и сельские забавы. Билеты — от 3,1 тыс. до 5,6 тыс. руб. Кино В Доме кино 26 сентября покажут документальный фильм «Павильон на воде». Картина рассказывает о венецианском архитекторе Карло Скарпе, для которого Япония была источником вдохновения и местом, где он окончил свой путь. Режиссеры Стефано Крочи и Сильвия Сиберини строят повествование на воспоминаниях сына архитектора, учеников и коллег. Билет — 400 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В Ельцин-центре 2 октября начнут показы фильма «Донни Дарко». Режиссер Ричард Келли, в главной роли Джейк Джилленхол. Подросток Донни встречает двухметрового кролика по имени Фрэнк, который сообщает, что через 28 дней этому миру наступит конец. Фильм провалился в прокате после выхода, но затем стал культовым за счет его атмосферы и загадочных метафор. Билеты — от 350 до 450 руб.

Лекции В библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 26 сентября пройдет лекция музыкального энтузиаста и юриста Анастасии Сельковой «Хаус. История развития танцевальной электронной музыки». На ней проследят эволюцию жанра, поговорят о радикальном подходе первых диджеев, становлении клубной культуры и духовной составляющей хауса, а также послушают канонические записи и узнают, как звучит современный хаус. Вход за донат от 100 руб., требуется предварительная регистрация. В Свердловской областной библиотеке имени Белинского 26 сентября пройдет встреча «Разговоры о поэзии с Анастасией Антонюк: экспрессионизм». Лектор расскажет о Франце Кафке и потерянном поколении, деформации пространства и форм, а также о Георге Гейме и воздействии на читателя через созерцание или шокирование. Вход свободный. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотопроект "Романтизм жив" в Ельцин-центре, посвященый капрому

Фото: София Паникова Фотопроект "Романтизм жив" в Ельцин-центре, посвященый капрому

Фото: София Паникова В Ельцин-центре 28 сентября пройдет встреча «Даниил Веретенников, Гавриил Малышев. Капром: как производить наследие?». Архитектор Даниил Веретенников и урбанист Гавриил Малышев, соавторы книги «Круги капрома», обсудят, что изменилось за семь лет с появления термина «капиталистический романтизм», где проходит граница между осмыслением и романтизацией постсоветской архитектуры и как она становится частью городской памяти. Вход свободный, по регистрации. В лектории «Книги, кофе и др. измерения» в Верхней Пышме 29 сентября пройдет авторская презентация монографии «Спор о церковном пении у старообрядцев». Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Лаборатории археографических исследований УрФУ Анна Михеева расскажет о дискуссии об орфоэпической редакции богослужебных песнопений, истоках споров середины XVII века и полемике, которая порой приводила к расколам общин. Вход свободный, требуется регистрация. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 30 сентября пройдет лекция журналиста и писателя Анны Васильченко «Современная книготорговля в России». Она расскажет, как события последних шести лет изменили книгоиздание: какие форматы вышли на первый план в локдаун, где сегодня продаются книги, к чему привели санкции и атаки на склады маркетплейсов, о чем пишут авторы и какие новые жанры появляются. Участие — 300 руб.

Подготовила Анна Капустина