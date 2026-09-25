Пиотровский не возразил против сходства бального зала Белого дома с Георгиевским залом Эрмитажа

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей не возражает против возможного заимствования элементов Георгиевского зала при проектировании нового бального зала Белого дома. Тему он затронул 25 сентября на итоговой сессии Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пиотровский сказал, что Эрмитаж не против возможного заимствования элементов Георгиевского зала при создании нового бального зала Белого дома

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Пиотровский сказал, что Эрмитаж не против возможного заимствования элементов Георгиевского зала при создании нового бального зала Белого дома

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«В нашей прессе сейчас очень много обсуждается: вдруг усмотрели журналисты, что проект нового большого банкетного зала в Вашингтоне очень похож на Георгиевский зал. Я не знаю, мы еще посмотрим»,— сказал господин Пиотровский. Он привел этот сюжет как пример дискуссии о культурной апроприации и задался вопросом, допустимы ли подобные заимствования.

«Наша позиция такая: пожалуйста»,— заключил директор Эрмитажа.

Михаил Пиотровский напомнил, что первоначальный Георгиевский, или Большой тронный, зал Зимнего дворца был создан по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги. После пожара 1837 года его перестроил Василий Стасов. Поэтому возможное заимствование директор музея назвал «прекрасным примером международного сотрудничества».

Проект нового бального зала Белого дома предусматривает строительство большого парадного пространства на месте Восточного крыла президентской резиденции. Белый дом публиковал изображения будущего интерьера. Его оформление построено на белых колоннах, золоченом декоре и многочисленных люстрах.

В середине сентября российские СМИ уже обратили внимание на обсуждение в соцсетях сходства рендеров с Георгиевским залом Эрмитажа.

На итоговой сессии господин Пиотровский представлял результаты музейной секции форума. По его словам, ее участники обсуждали, в частности, кому принадлежит право решать, что и как реставрировать, а также кому принадлежит культурное наследие и где оно должно находиться.

Полина Пучкова