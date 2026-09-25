Беглов пригласил участников Форума объединенных культур потанцевать в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригласил участников Международного форума объединенных культур приезжать в город не только ради деловой программы, но и для того, чтобы потанцевать на городских площадках. Об этом он заявил 25 сентября, выступая на итоговой сессии форума под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Беглов выступил на Форуме объединенных культур

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Александр Беглов выступил на Форуме объединенных культур

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Я приглашаю всех не просто на форум приехать, а приехать в Санкт-Петербург и потанцевать на наших прекрасных площадях. Особенно в белые ночи»,— сказал господин Беглов. Он привел в пример проект «Городские танцевальные веранды», который реализуется в рамках программы «Серебряный возраст». По словам губернатора, за лето 19 площадок собрали более 40 тыс. участников.

В своем выступлении Александр Беглов также рассказал о программе «Серебряный возраст», развитии городской библиотечной сети и культурной инфраструктуры. Он напомнил, что 2026 год объявлен в городе Годом петербургской культуры, в программу которого вошли более 200 мероприятий.

Среди создаваемых площадок губернатор назвал балетный квартал Бориса Эйфмана и планируемый Дом оркестров на Фонтанке.

Завершая выступление, господин Беглов вновь обратился к гостям форума с приглашением провести время в городе. «Найдите время, погуляйте»,— сказал губернатор, добавив, что в распоряжении участников форума петербургские музеи, театры, выставки, кафе и рестораны.

Полина Пучкова