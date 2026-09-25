ВККС подтвердила лишение Ризвана Юсупова статуса судьи Верховного суда Татарстана

Высшая квалификационная коллегия судей России подтвердила решение о лишении статуса судьи Верховного суда Татарстана в отставке Ризвана Юсупова. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ККС республики.

Региональная коллегия лишила господина Юсупова статуса судьи после получения материалов о сокрытии иностранного гражданства его детей. ВККС рассмотрела его жалобу 23 сентября и отказала в ее удовлетворении.

Кроме того, Высшая коллегия отменила решение Квалификационной коллегии судей Татарстана о досрочном прекращении полномочий мирового судьи Московского района Казани Марселя Гафарова.

В конце августа региональная коллегия досрочно прекратила его полномочия после его ухода с работы без оформления отставки, расценив длительное отсутствие как дисциплинарный проступок. ВККС отменила это решение.

Однако продолжает действовать предыдущее решение ККС Татарстана о приостановлении его полномочий.

Анна Кайдалова